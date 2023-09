खदान बंद करने के विरोध में प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी

पेंच.कन्हान की महादेवपुरी, मुआरी एवं तानसी भूमिगत कोयला खदान को बंद किए जाने के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने सोमवार सुबह 9 बजे मुआरी खदान में गेट मीटिंग की। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की एवं खदान को बचाने के लिए सभी ने एकजुट होकर संघर्ष व आंदोलन करने का संकल्प लिया।

Slogans raised against the management in protest against closure of the mine