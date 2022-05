जंगल के रास्ते आधी रात में हो रही तस्करी

पुलिस और हिन्दूवादी संगठनों के बच कर निकलने के लिए गो तस्करों ने नया तरीका अपनाया है। खास कर महाराष्ट्र से सटे मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में तस्कर आधी रात में जंगल के कच्चे रास्तों से गो वंश को महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। रामाकोना इलाके के जंगल के रास्ते सोमवार रात करीब 1 बजे अवैध रूप से ले जाए जा रहे गोवंश को मुक्त करा लिया गया।

छिन्दवाड़ा/रामाकोना. पुलिस और हिन्दूवादी संगठनों के बच कर निकलने के लिए गो तस्करों ने नया तरीका अपनाया है। खास कर महाराष्ट्र से सटे मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में तस्कर आधी रात में जंगल के कच्चे रास्तों से गो वंश को महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रामाकोनाइलाके के जंगल के रास्ते सोमवार रात्रि अवैध रूप से ले जाए जा रहे गोवंश को मुक्त करा लिया गया। रात करीब 1 बजे पुलिस और बजरंग दल के सदस्यों को खबर मिली कि कुछ लोग गोवंश को महाराष्ट्र की ओर लेकर जा रहे हैं ।सौंसर थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के मार्गदर्शन में सहायक उपनिरीक्षक राधेश्याम दुबे, सतीश शर्मा, आरक्षक रवि कुमरे, वीरेंद्र सनोडिया, पायलेट अरुण तिवारी गोलू रुंघे तत्काल मौके पर पहुंचे। नारायण पिपला रामाकोना के बजरंग दल के सदस्य भी पहुंच गए। ग्राम नंदुढाना से होते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे 35 नग गोवंश को मुक्त कराया गया। पुलिस ने बबलू (27) पिता गुलाबचंद बन नंदुढाना, किशोर (40) पिता सुखराम सीलु नंदुढाना, अमरनाथ (32) पिता रामासीलु नंदुढाना, धर्मवार (32) पिता तुलसी ढिकु धोगड़टेमनी थाना लावाघोगरी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गोवंश को सीतापार पांगड़ी की सूर्या बूर्या गोशाला में सुरक्षित रखा गया है । जल संकट : इधर पनारा के वार्ड 19 के हैंडपंप से पीला व जंग लगा पानी निकल रहा है। महिलाओं ने बताया हैंडपंप से दो-तीन घंटे तो साफ पानी आता है। उसके बाद पीला सा पानी आने लगता है। हैंडपंप से जंग लगा पानी निकलता है। बर्तन में उसका रंग पीला सा नजर आता है। इसके पीने से रोग फैलने का खतरा है। कई बार इसकी सूचना ग्राम पंचायत के नुमाइंदों को दी गई , पर आज तक निराकरण नहीं किया गया।

smuggling happening in the middle of the night through the forest