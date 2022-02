ताकि युवा कर सकें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी

नौकरी के लिए दिन रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं की पीड़ा को यहां की एक चिकित्सक ने समझा और 11 हजार रुपए उपयोगी पुस्तकें खरीदने के लिए प्रदान किए। डॉ.भाग्यश्री गावंडे ने सिंधुताई सपकाल माई वाचनालय को किताबों के लिए आर्थिक सहयोग दिया हैं। उन्होंने वार्ड 13 टोला में ज़रूरतमंदो को कम्बल बांटे।

छिंदवाड़ा/सौंसर. नौकरी के लिए दिन रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं की पीड़ा को यहां की एक चिकित्सक ने समझा और ११ हजार रुपए उपयोगी पुस्तकें खरीदने के लिए प्रदान किए। गावंडेज़ आयुर्वेद अनुसन्धान केंद्र की संचालिका डॉ.भाग्यश्री गावंडे ने अंबेडकर चौक नगर पालिका कांपलेक्स में यूथ ऑफ सौंसर एसोसिएशन द्वारा संचालित सिंधुताई सपकाल माई पुस्तकालय व वाचनालय को किताबों के लिए आर्थिक सहयोग दिया हैं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं सहित प्रेरक किताबों के लिए 11 हजार रुपए प्रदान किए। बाद में वार्ड13 टोला में ज़रूरतमंदो को कम्बल बांटे। जन्मदिन पर अनुदान व कम्बल वितरण के लिए डॉ.गावंडे दंपती का आभार जताया गया। ईटावा गोशाला में सामाजिक प्रयासों से मवेशियों को चारा प्राप्त हो रहा है। शहर की सुवर्णा कंपनी ने गोशाला को गोद लिया है। हर मंगलवार और शनिवार को यहां हरा चारा और गुड़ दिया जा रहा है। कंपनी के संचालक राजेश गुप्ता, राखी गुप्ता गो पूजन कर चारा खिलाते है। देवीदास राउत, रामकृष्ण पोतदार, राजेन्द्र ठाकरे, रामकृष्ण सोनवंशी का सहयोग मिल रहा है।सौंसर नगर में रविवार को सावित्रीबाई फुले महिला मंच की ओर से आयोजित हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। कार्यकम में विशेष रुप से विधवा महिलाओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुनीता संजय वोरोकर ने दीप प्रज्ज्वलितकर की। गीत, भाषण, कविता,भजन एवं खेलों का आयोजन किया गया। निकिता आशीष सेरजे ने हल्दी कुमकुम लगाती महिला की रंगोली बनाई। प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे गए। महिला मंच की नीलिमा बोडखे, सिंधु रेवस्कर, अनीता बोडखे, मनीषा भांगे, नीता बोडखे, नलू गाडगे ,सुलोचना बोडखे, सुमित्रा सेरजे का सहयोग रहा ।

So that youth can prepare better for competitive exams