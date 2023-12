नए सीएम से पांढुर्ना नगर के लिए मांगा विशेष बजट

Submitted by:

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र घोड़े व भाजपा पार्षदों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। उन्होंने शहर के विकास के लिए विशेष निधि मांगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को पांढुर्ना पहुंचे । यहां उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत किया और ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति दयनीय होने से कर्मचारियों को वेतन देना भारी पड़ रहा है। कई वार्डों में सडक़ और नाली निर्माण की दरकार है। इसीलिए विशेष निधि दी जाए।

Special budget sought from new CM for Pandhurna Nagar