स्कूलों की खेल सामग्री वितरण मेंं ‘खेल’, पढ़ें पूरी खबर

सरकारी स्कूलों को घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति के आरोपों के बीच पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया गया है।

छिंदवाड़ा/दमुआ. सरकारी स्कूलों को घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति के आरोपों के बीच पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया गया है। दमुआ विकासखंड में 390 प्राथमिक और 140 मिडिल स्कूल संचालित हैं। बीते दिनों आनन-फ ानन में स्कूलों को खेल सामग्री सप्लाई की गई। प्रत्येक मीडिल स्कूल को 10 हजार व प्राथमिक स्कूल को पांच हजार की खेल सामग्री का प्रावधान था । सत्र 2021-22 के लिए खेल सामग्री करीब 20 दिन पहले स्कूलों में पहुंचा दी गई । इन स्कूलों के कई शिक्षकों ने बताया खेल सामग्री घटिया है जो लागत की आधी कीमत की भी नहीं होगी। नियमानुसार तो खेल सामग्री की राशि सम्बंधित प्रधान पाठक के खाते में आना चाहिए और फि र प्रधान पाठक सामग्री ले सकता है । परन्तु खरीदी का ंप्रधान पाठकों को पता ही नहीं चला। बीआरसी कार्यालय स्तर पर खरीदी जुन्नारदेव की एक फ र्म से की गई ।

