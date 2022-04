ग्राम पंचायत सांवगा में कई वर्षों से पेयजल टंकी जर्जर अवस्था में खड़ी है। इसकी सीढियां तक टूट कर लटक रही है। आबादी क्षेत्र में स्थित यह टंकी कभी भी धराशाई हो सकती है। टंकी ने नीचे ही आबादी क्षेत्र है। यहां आसपास बच्चे खेलते है। ऐसेे में किसी दिन टंकी गिरी तो आसपास के मकानों में रहने वालों को जान का खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे सिर पर मौत की तरह खड़ी है।

छिन्दवाड़ा/ पारडसिंगा. ग्राम पंचायत सांवगा में कई वर्षों से पेयजल टंकी जर्जर अवस्था में खड़ी है। इसकी सीढियां तक टूट कर लटक रही है। आबादी क्षेत्र में स्थित यह टंकी कभी भी धराशाई हो सकती है। टंकी ने नीचे ही आबादी क्षेत्र है। यहां आसपास बच्चे खेलते है। ऐसेे में किसी दिन टंकी गिरी तो आसपास के मकानों में रहने वालों को जान का खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे सिर पर मौत की तरह खड़ी है। कई बार प्रशासन से कह चुके हैं कि टंकी को सुरक्षित तरीके से गिरवाया जाए , पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत सचिव कैलाश जिवतोड़े ने बताया कि इस टंकी से पानी की सप्लाई बंद है। पीएचई विभाग से नई टंकी का टेंडर पास हो गया है। जर्जर टंकी को गिरा कर नई टंकी का निर्माण कराया जाएगा। वसूली पर जोर: चांदामेटा मुख्यमार्ग पर रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। मुख्य मार्ग के सडक़ के दोनों ओर लगने वाली दुकानों पर सब्जी, फल के अलावा मटन, चिकन, मछली आदि की दुकानें लगती है। सडक़ के दोनों तरफ दुकानें लगने से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। वाहनों के निकलने में परेशानी होती है।अव्यवस्था के कारण पूर्व में कई सडक़ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कोयले से लदे ट्रक डंपर इसी रास्ते से निकलते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों का सामान फुटपाथ तक सजा देते हैं। उसके बाद साप्ताहिक बाजार के दिन दुकान लगती हैं । जिससे सडक़ संकरी हो जाता है। नगर परिषद चांदामेटा द्वारा बाजार वसूली के बाद भी व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है केवल एक नल लगा है जो पर्याप्त नहीं है। सडक़ किनारे बनी नालियां कचरा गंदगी से भरी रहती हैं। परिषद पर बाजार वसूली को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। वसूली का कम हिस्सा जमा करने के आरोप लगते रहते हैं।

standing like death on the head