चार साल बाद फिर शुरू हुआ फुट ओवरब्रिज का निर्माण

रेलवे स्टेशन तिगांव पर यात्रियों की सुविधा के लिए फु ट ओवर ब्रिज का निर्माण एक बार फिर शुरु हो गया है। पिछले चार साल से इस ब्रिज का निर्माण बंद था। ब्रिज का काम शुरु कराने के लिए गांव वालों ने डीआरएम से लेकर जीएम तक गुहार लगाई थी। यात्रियों को ब्रिज के अभाव में कई बार प्लेटफार्म एक पर खड़ी रेलगाड़ी के नीचे से हो कर स्टेशन के बाहर निकलना पड़ता है।

started again after four years construction of foot overbridge