चौरई में भारत माता और गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित

नगर पालिका ने शहर के दो चौकों में भारतमाता और गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित की हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक चौक पर गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा और चांद रोड चौक पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित की गई।

Statue of Bharat Mata and Goswami Tulsidas installed in Chaurai