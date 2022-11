बड़चिचोली में स्थापित होगी राजा भोज की प्रतिमा

पवार समाज बड़चिचोली में राजा भोज की प्रतिमा स्थापित करेगा। यह फैसला युवा पवार समाज संगठन बड़चिचोली के दीपावली मिलन समारोह में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मारोतराव खवसे ने की। मुख्य अतिथि समाज के अध्यक्ष भाकचंद देशमुख थे।

Statue of Raja Bhoj will be installed in Badchicholi