ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हाइवे पर गिर रहे पत्थर

छिन्दवाड़ा/पारडसिंगा.ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नेशनल हाइवे पर पत्थरों के गिरने की वजह से हादसों का डर बना रहता है। लोगों का आरोप है कि ट्रैक्टरों में रॉयल्टी से भी ज्यादा का माल भर कर ले जाया जाता है। इनकी जानकारी खनिज विभाग सहित प्रशासन को होने के बावजूद कार्यवाही नहीं की जाती। यहां से प्रतिदिन सफेद पत्थर से लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं। कई बार इन ट्रैक्टरों से पत्थर गिर जाते हैं , जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। यह पत्थर मालेगाव खदान से आते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं। ग्राम के काटोल रोड पर ट्रक और डंपरों से गिर रही रेती के कारण हादसे का डर रहता है। मिली जानकारी के अनुसार काटोल रोड से डंपरों मे रेती महाराष्ट्र तक जाती है। कई बार पीछे का पल्ला खुलने से डंपर में भरी रेत सडक़ पर बिखर जाती है। इससे सडक़ पर फिसलन की स्थिति बन जाती है। खास कर दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का अंदेशा रहता है। डुंगरिया मां काली मंदिर चौसठ योगिनी शक्तिपीठ में इन दिनों भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया ग्राम पंचायत पनारा को इसकी सूचना दी गई। रात में भक्तजनों को आवागमन में परेशानी नहीं हो इसके लिए स्ट्रीट लाइट लगवाने को कहा गया। साथ ही बताया कि सडक़ पर तीन पोल लगे हुए हैं । इन पर रोड लाइट लगाई जाए। ग्राम पंचायत डुंगरिया- पनारा नंबर 5 में नाली नहीं होने के कारण गंदा पानी सडक़ पर बहता है । इससे सीसी रोड भी खराब हो रही है एवं ग्रामीणों को आने- जाने में असुविधा होती है लोगों ने अधिकारियों से मामले को संज्ञान में लेते हुए नाली निर्माण कराने की मांग की है।

Stones falling on the highway from overloaded tractor trolleys