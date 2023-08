ऑटो में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग पर सख्ती

Submitted by:

स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो में ओवरलोडिंग पर प्रशासन सख्त हो गया है। थाना निरीक्षक राकेश बघेल ने बताया कि मजिस्ट्रेट चेकिंग की जा रही थी। नियमानुसार ऑटो चलाने के लिए कहा गया है। अधिकांश ऑटो ओवरलोड दौड़ते हैं। हादसा हो सकता है। सभी को एहतियात बरतने को कहा है।

Strictness on overloading of school children in auto