सख्ती: बिना ड्रेस व हेलमेट वालों को लौटाया

एनसीसी कैडेट्स ने सोमवार को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए रोको- टोको अभियान चलाया। जिन बाइक सवार कॉलेज विद्यार्थियों व स्टाफ ने हेलमेट नहीं पहना था। उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। इसी तरह जो बिना ड्रेेस के थे, जिनके पास परिचय पत्र नहीं था। उन्हें भी रोक दिया गया।

Strictness: Those without dress and helmet were returned