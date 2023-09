विद्यार्थियों ने संभाली स्कूल की कमान

Submitted by:

कोयलांचल के शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। शासकीय उच्च माध्य विद्यालय पलटवाडा में कक्षा 12वी के छात्र-छात्राओं ने स्कूल की कमान संभालते हुए अध्यापन कार्य कराया । पेंच व्हेली महाविद्यालय परासिया में एनएसयूआई तथा नकुलनाथ यूथ फोर्स ने शिक्षक स्टाफ का तिलक लगाकर उपहार भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

Students took charge of the school