एकजुटता से ही मिलेगी कामयाबी

कांग्रेस की ओर से वार्ड 11 एवं 12 में गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। विधायक कमलेश शाह ने गांधी चौपाल में कहा कि शिकवा शिकायतों को छोडक़र संगठन को मजबूत बनाएं एकजुटता में ही कामयाबी है। पर्यवेक्षक अभिषेक वर्मा, सलीम खान, कैलाश जैन शिव प्रसाद तिवारी ने भी संबोधित किया । भारत जोड़ो यात्रा का भी शुभारंभ किया गया। अंत में गुजरात में हुई दुर्घटना में मृत आत्माओं के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

Success will come only with unity