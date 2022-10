भमोड़ी कालरी में आयोजित देवी जागरण व झांकियों की प्रस्तुति पर लोग झूम उठे। कार्यक्रम संयोजक नितिन नाविक ने बताया कि गायिका आरती मिश्रा, रानी बरघाट, सोनू ठाकुर जबलपुर के देवी गीतों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। देवी गीतों के साथ भजनों की प्रस्तुति में ऐसी लागी लगन ,मीरा हो गई मगन पर भक्त झूम उठे।

छिन्दवाड़ा/परासिया. भमोड़ी कालरी में आयोजित देवी जागरण व झांकियों की प्रस्तुति पर लोग झूम उठे। कार्यक्रम संयोजक नितिन नाविक ने बताया कि गायिका आरती मिश्रा, रानी बरघाट, सोनू ठाकुर जबलपुर के देवी गीतों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। देवी गीतों के साथ भजनों की प्रस्तुति में ऐसी लागी लगन ,मीरा हो गई मगन पर भक्त झूम उठे। देवी गीतो की प्रस्तुति के बीच हनुमान, भोले शंकर, मां काली, नवदुर्गा की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, सरपंच विपिन श्रीवास्तव उपस्थित रहे।इधर सिद्ध पीठ गरमेटा शिव धाम में नवरात्र के दौरान स्थापित मां जगदंबे की प्रतिमा का रविवार को विधि विधान से ठेल नदी में विसर्जन किया गया। शिव धाम से निकली विसर्जन शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई ठेल नदी पहुंची। शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत हुआ। समिति के सदस्यों, नगरवासियों ने बैंड बाजे डीजे की धुनों पर जमकर नृत्य किया। आतिशबाजी की गई विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। शिवधाम में नवरात्र के दौरान पूजा-पाठ सहित विविध कार्यक्रम हुए। अखिल भारतीय गायत्री परिवार बीसापुर कलां की ओर से बच्चों को संस्कारित एवं सर्वांगीण

विकास के लिए गायत्री मंदिर में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। शांति कुंज हरिद्वार से आई शिल्पा कटियार इसका संचालन करेंगी। प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे बच्चों को संस्कार,योग एवं आत्मरक्षा के गुर सिखाएं जाएंगे। कार्यक्रम में सरपंच वेद सिसोदिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष सदन साहू ,रामविलास पटेल, गोकल प्रसाद रत्ने, सुरेंद्र यादव, श्याम राव वानखड़े, भाऊराव वानखडे ,संजू चौहान, नीरज मिनोटे, भगवान दास मिनोटे, रेखा वानखड़े, सुकरचंद मोहबे उपस्थित रहे।

Such a passion, Meera has become happy