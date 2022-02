बेसहारा का बना सहारा , पर प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई

उमरिया में बेसहारा घूम रही करीब 200 गायों की एक शख्स चारा पानी की व्यवस्था कर रहा है, पर इनके लिए एक अदद टिन शेड या गो शाला निर्माण की मांग की सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही। ग्राम में छह माह से करीब 200 गाय बेसहारा घूम रही हैं। इनकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां के निवासी गणपति निस्वार्थ भाव से इन गायों की देखभाल कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गणपति ने पंचायत प्रशासन से गायों के लिए टिन शेड की व्यवस्था करने के लिए कहा था पर ध्यान नहीं दिया गया।

छिन्दवाड़ा/सारंग बिहारी. उमरिया में बेसहारा घूम रही करीब 200 गायों की एक शख्स चारा पानी की व्यवस्था कर रहा है, पर इनके लिए एक अदद टिन शेड या गो शाला निर्माण की मांग की सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही। ग्राम में छह माह से करीब 200 गाय बेसहारा घूम रही हैं। इनकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां के निवासी गणपति निस्वार्थ भाव से इन गायों की देखभाल कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गणपति ने पंचायत प्रशासन से गायों के लिए टिन शेड की व्यवस्था करने के लिए कहा था पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण मनीष, शंकरलाल सुरेश, किशोर सिंह, अशोक पवार ने प्रशासन से गोशाला या एक टीन शेड निर्माण की मांग की है। इधर सावरी गोशाला में अव्यवस्था पर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सेना के नगर अध्यक्ष मिंटू जैन ने बताया गोशाला में पर्याप्त चारे तक की व्यवस्था नहीं है। गो तस्करों से मुक्त कराई गए गो वंश को ट्रक से नीचे उतारने के लिए रैंप भी नहीं है। गोशाला संचालक स्वामी ब्रह्मानंद तीर्थ ने बताया कि सामने एक पुरानी गो शाला है यहां अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। भूसा डालने का स्थान बीच में है। जबकि दीवारों से सटा कर बनाना चाहिए। गो शाला के लिए चार महीने में एक बार बजट आता है । हर महीने मिले तो सुविधा रहेगी। सेना के कोषाध्यक्ष आनंद पटेल, संयोजक आकाश गोस्वामी, उपाध्यक्ष रितिक जयसवाल, सहित कार्यकर्ताओं ने गो शाला के हालात देखे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा।

Support made by the destitute, but the administration is not listening