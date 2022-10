ड्रोन से गांवों की आबादी भूमि का सर्वे

गांवों की आबादी का सर्वे करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। जबलपुर से पहुंची टीम ने रविवार को ग्राम पंचायत तिगांव में सर्वे प्रांरभ किया।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. गांवों की आबादी का सर्वे करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। जबलपुर से पहुंची टीम ने रविवार को ग्राम पंचायत तिगांव में सर्वे प्रांरभ किया।

सरपंच उषा बाई कुमरे, जनपद सदस्य भीमराव वालके, पटवारी पवन कुमार, सचिव मनोहर देशमुख की उपस्थिति में सर्वे प्रारंभ किया गया। टीम के रवि बुनकर, शिवम चिलोलिया,राहुल और सोनू ने बताया कि एक माह तक पुरे पांढुर्ना की आबादी का सर्वे ड्रोन की मदद से किया जाएगा। तिगांव में वित्तु बाबा मंदिर के सामने खाली जगह से ड्रोन को उड़़ाकर सर्वे किया गया। हर 20 मिनट की अवधि में ड्रोन से जानकारी ली जा रही है।

कब्जेदारों को मिलेंगे भू अभिलेख: जानकारी के अनुसार गांवो ंमें ड्रोन के माध्यम से हो रहे सर्वे में आबादी भूमि पर कब्जाधारी का नाम और कब्जे की जमीन खसरा नंबर सहित सीमाओं के साथ दर्ज होगी। राजस्व विभाग इनको भू अभिलेख पत्र सौंपेंगा। ऐसे ग्रामीण जिनके पास जमीन के कोई दस्तावेज नहीं है। उन्हें राहत मिलने की उम्मीद हैं। इससे सीमा विवाद और बैंक से ऋ ण मिलने का रास्ता साफ होगा।

