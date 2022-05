घर-घर बेची जा रही जैविक खाद पर शक,70 बोरी जब्त

सिंगोडी ग्राम में अवैध रूप से जैविक खाद बेचे जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। यहां से 70 बोरी खाद जब्त की है। खाद के सैम्पल की जांच करा के पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये नकली तो नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी सचिन जैन ने बताया कि सिंगोड़ी में किसानों के घर-घर जाकर जैविक खाद बेचने की जानकारी मिली। इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि बिना अनुमति व्यापार कर रहे थे ।

Published: May 11, 2022 09:59:34 pm

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. सिंगोडी ग्राम में अवैध रूप से जैविक खाद बेचे जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। यहां से 70 बोरी खाद जब्त की है। खाद के सैम्पल की जांच करा के पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये नकली तो नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी सचिन जैन ने बताया कि सिंगोड़ी में किसानों के घर-घर जाकर जैविक खाद बेचने की जानकारी मिली था। मौके पर पहुंचे तो वहां गोदाम खुला पाया गया। व्यापारी घर घर जाकर किसानों को खाद के साथ जैविक कीटनाशक के पैकेट भी दे रहे थे। 12०० रुपए में एक बोरी खाद बेच रहे थे। वरिष्ठ कृषि विस्तारक अधिकारी एमएन लोखंडे ने बताया कि इनके पास न कोई लाइसेंस है और ना ही किसी विभाग से इन्होंने अनुमति ली है। इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि बिना अनुमति व्यापार कर रहे थे । 70 बोरी बेची है। कार्रवाई कर शासकीय भंडार में जमा करा रहे हैं । जो पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने अमरवाडा में अधिक कीमत पर घरेलू गैस बेचने की शिकायत की जांच की। जिला आपूर्ति अधिकारी आरपी.शर्मा ने बताया नमन गैस एजेंसी की जांच कराई गई । जांच कराने पर पाया गया कि सोमवार को अवकाश होने के कारण घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण नहीं हुआ था।मंगलवार को एजेंसी में उपलब्ध सिलेंडर का वितरण किया गया। बुधवार को सिलेंडर की गाड़ी आने में विलंब होने के कारण वितरण में व्यवधान हुआ। अधिक भाव पर घरेलू गैस सिलेंडर बेचने की बात सहीं नहीं पाई गई। उज्जवला कनेक्शन के लिए एजेंसी में महिलाएं आती हैं। उनके साथ दो-तीन लोग और आते हैं । इससे भीड़ रहती है। एजेंसी को उज्जवला कनेक्शन देने के लिए कर्मचारी बढ़ाने और हितग्राहियों की बैठक व पानी की और अधिक बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

Suspicion on organic manure being sold door to door, 70 sacks seized