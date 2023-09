वर्षों से निभाई जा रही ताडक़ा वध की परंपरा

Submitted by:

गणेश वार्ड स्थित प्राचीन वीर शैव लिंगायत मठ में रामायण के एक प्रसंग को आज भी परंपरा के तौर पर निभाया जाता रहा है। भगवान हनुमान और ताडक़ा के बीच हुए युद्ध का प्रसंग डोल ग्यारस एकादशी के दिन खेला जाता है। मठ की यह परंपरा गुजरी बाजार चौक में निभाई जाने लगी है।

Tadka slaughter tradition being followed for years