सभी का ख्याल रखने वाली अपना ध्यान भी रखे

शासकीय महाविद्यालय में सोमवार को महिला उत्पीडऩ निवारण प्रकोष्ठ की ओर से भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय बालिकाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता था। प्रकोष्ठ प्रभारी शिखा साहू ने कहा महिलाओं से सभी अपेक्षा करते हैं कि वे सब का ध्यान रखें, पर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। अत: उन्हें अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए।

take care of everyone take care of yourself