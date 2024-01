सडक़ की ली सुध, संकेतक बोर्ड व स्पीड ब्रेकर लगाए

बढ़ते हादसों के बाद नेशनल हाइवे के अधिकारियों ने छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर मार्ग की सुध लेना शुरू कर दिया है। संकेत बोर्ड, स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। राजाखोह ढाना के पास अधूरी सडक़ को भी बना दिया गया है।

Take care of the road, install indicator boards and speed breakers