selfie: इस जगह सेल्फी लेना पड़ सकता महंगा

बारिश के दिनों में मिट्टी व मलबा सडक़ पर पहुंच जाता है। सडक़ के दूसरी ओर ओपन कास्ट है। जो पिछले माह बंद कर दी गई है। इस वजह से यह मार्ग खतरनाक है।

this place can be expensive