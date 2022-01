टूटी सडक़ पर ले रहे टोल, नाके पर किया प्रदर्शन

छिंदवाड़ा -नरसिंहपुर रोड़ पर हुए बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन सडक़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। सडक़ की मरम्मत नहीं कराई जा रही और टोल की वसूली बदस्तूर जारी है। इसके विरोध में एनएसयूआई विधानसभा प्रभारी भूपेन्द्र सिंह पटेल के नेतृत्व में टोल नाका पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्द ही सडक़ की मरम्मत नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा. छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड़ पर हुए बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन सडक़ दुर्घटनाएं हो

रही हैं। सडक़ की मरम्मत नहीं कराई जा रही और टोल की वसूली बदस्तूर जारी है।रोड के सुधार कार्य करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। फिर भी मरम्मत नहीं कराई जा रही। इसके विरोध में एनएसयूआई विधानसभा प्रभारी भूपेन्द्र सिंह पटेल के नेतृत्व में टोल नाका पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्द ही सडक़ की मरम्मत नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारी आकाश पटेल ,शिबू पटेल,इरशाद खान , पंकज पटेल ,संदीप लोधी गुजराल पटेल, बाबा पटेल, नितेश विक्की वर्मा ,बैजू पटेल, भूरा पटेल ,कैलाश वर्मा, गोपी वर्मा ,सतीश वर्मा ,सुधाकर वर्मा,गोरी शंकर वर्मा, ठन्तु वर्मा, राजेन्द्र, मानसिंह,गोपी यादव, भारत वर्मा व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंदोलन की तैयारी: हिरदागढ़ व आसपास के लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायत के लोगों ने हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर पातालकोट और पेंचवैली एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। रेल संघर्ष समिति ने गांवों के लोगों से आग्रह किया है कि जब तक रेलवे हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेन का स्टॉपेज नहीं करती है । सुधाकर वरवड़े, जितेंद्र वाजपेई, मनीष चौहान, राजू यदुवशी, आकाश यदुवंशी, बबलू यदुवंशी, रानू चौहान, दादू चौहान, अर्जुन यदुवंशी, नंदू यदुवंशी, नुकेश यदुवंशी, मानसिंह, इसाक खान, सौरभ चौहान, नितिन झरबड़े, राजेन्द्र झरबड़, सचिव रामप्रसाद राठौर, सहायक सचिव किशोर यदुवंशी, शिवनाथ यदुवंशी, राजू यदुवंशी ,आकाश सहित नागरिकों ने आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की।

Taking toll on the broken road, demonstrated at the block