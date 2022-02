पूर्व विधायक का तंज, खुद की सरकार के खिलाफ धरने पर क्यों बैठे भाजपा जिलाध्यक्ष

पूर्व विधायक रामराव महाले ने भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू पर पिछले दिनों उनके धरने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महाले ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि साहू ने स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया है। जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और बंटी जिलाअध्यक्ष हैं। महाले ने कहा आश्चर्य है कि यह समस्या सरकार को अवगत कराने मात्र से हल हो सकती थी, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना चकित करने वाला है।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. पूर्व विधायक रामराव महाले ने भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू पर पिछले दिनों उनके धरने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महाले ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि साहू ने स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया है। जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और बंटी जिलाअध्यक्ष हैं। महाले ने कहा आश्चर्य है कि यह समस्या सरकार को अवगत कराने मात्र से हल हो सकती थी, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना चकित करने वाला है। जबकि बंटी अन्य लोगों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ धरना -अनशन आदि के खिलाफ रहे हैं। महाले ने कहा की गत वर्ष जिले के मक्का उत्पादक किसानों की समस्या थी । शासन-प्रशासन को ज्ञापन देकर भी अवगत कराया था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। महाले ने कहा किसानों की समस्याओं को देखते हुए वे खुद व अजब सिंह लोधी चौरई ने कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा के समक्ष अनशन प्रारंभ किया था। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार से बातचीत हो रही है, जल्द ही नर्णय लिया जाएगा। उनके अनुरोध पर अनशन वापस लिया। अनशन वापस होने के दूसरे ही दिन भाजपा जिलाध्यक्ष ने हमें कारण बताओ नोटिस दिया । जिसमें लिखा था कि आपका यह कार्य पार्टी विरोधी है। यह शिकायत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से की गई, जिसका जवाब हमें देना पड़ा था। हमने जो समस्याएं उठाई थी वह असंख्य किसानों की थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है। बंटी साहू स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए धरने पर बैठते हैं क्या यह कार्य पार्टी विरोधी नहीं है। हम किसानों की समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठते हैं उसे अध्यक्ष पार्टी विरोधी मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि पार्टी के अध्यक्ष किसानों के विरोधी है।

Taunt of former MLA, why BJP district president sitting on dharna against his own government