शिक्षक का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास

Submitted by:

शासकीय माध्यमिक एवमं प्राथमिक शाला जमतरा विकासखण्ड चौरई में टीचर्स वेलफेयर सोसायटी चांद की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के मुख्य आतिथ्य में स्कूल बच्चों को ऊनी स्वेटर का वितरण किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी का सम्मान व मिलन समारोह मनाया गया।

Teacher's goal is all round development of children