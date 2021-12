मछेराटोला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मिश्रीलाल उइके का कोरोना काल में देहांत हो गया। शासन द्वारा आज तक अनुकम्पा नियुक्ति और पेंशन नहीं मिलने के कारण शिक्षक के परिजन मजदूरी करने को मजबूर हैं।सभी शिक्षकों ने पहल करते उनके परिवार को 50 हजार रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी है।

Teachers came forward to help the family of the deceased teacher from Corona