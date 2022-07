समय पर नहीं पहुंचे शिक्षक, स्कूल में लटका था ताला

नए शिक्षा सत्र से शासन ने शासकीय स्कूलों को शुरू तो करा दिया है, लेकिन यहां शिक्षक गैर जिम्मेदाराना दिख रहे हैं। शासकीय डीकेएम शाला में पदस्थ शिक्षक मनमर्जी से स्कूल पहुंच रहे हैं। मंगलवार को मोहगांव स्कूल में सुबह १०.४५ बजे तक ताला लटका रहा। बच्चे स्कूल के बाहर शिक्षकों का इंतजार करते रहे।

lock was hanging in the school