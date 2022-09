दाहस्टैण्ड में तकनीकी खामी, ज्यादा लग रही लकड़ी

परासिया नगर के मोक्षधाम में शवों के दाह संस्कार के लिए लगाए गए लोहे के खंभों की दूरी अधिक है। अंत्येष्टि में अधिक लकड़ी लग रही है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बुधवार को नागरिकों ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि रावनवाड़ा रोड स्थित मोक्षधाम में अव्यवस्थाओं का आलम है।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. नगर के मोक्षधाम में शवों के दाह संस्कार के लिए लगाए गए लोहे के खंभों की दूरी अधिक है। अंत्येष्टि में अधिक लकड़ी लग रही है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बुधवार को नागरिकों ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि रावनवाड़ा रोड स्थित मोक्षधाम में अव्यवस्थाओं का आलम है। खरपतवार एवं घास उग गई है। मोक्षधाम में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था की जाए, साफ सफ ई एवं रखवाली के लिए एक व्यक्ति को तैनात करें, वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। मोक्षधाम के गेट के पास अतिक्रमण हटाए जाएं। नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवी ने तत्काल कर्मचारियों को भेजकर मोक्षधाम की सफ ई करवाई। टंकी में पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन बदली जाएगी। इधर अमरवाड़ा नगर के मोक्षधाम में यादव समाज और आदिवासी समुदाय ने पार्षद राजकुमार वरकडे, पार्षद राजेश अहिरवार को सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने श्रद्धांजलि भवन, पानी की टंकी बनवा कर चेकर टाइल्स लगवाने व साफ सफाई की मांग की। पार्षद ने बताया कि मुख्य नपा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही मांग पूरी की जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित: चौरई में कांग्रेस ने विधायक कार्यालय में जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बैजूलाल वर्मा , नगर अध्यक्ष अमित चौरसिया, सद्भावना मंच के पूनम चंद शर्मा ने कहा कि शंकराचार्य का जाना सिर्फ हिन्दू समाज ही नही अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है । शंकराचार्य स्वरूपानंद एक मात्र ऐसे संत थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बैठक में ही कांग्रेस नेता व व्यापारी राधेश्याम चौरसिया के गत दिनों हुए निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए । उनके समाजसेवी कार्यों को याद किया गया।

