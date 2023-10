छात्र-छात्राओं को बताए अपराध से बचने के तरीके

Submitted by:

शासकीय एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊल्हावाड़ी में किशोर बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्यामल राव ने छात्रों को लैंगिक अपराध, पोक्सो एक्ट की जानकारी दी। अपराध से बचाव के तरीके बताए।

Tell students how to avoid crime