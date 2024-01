पांच साल पहले हुआ टेंडर, सडक़ अब तक अधूरी

Submitted by:

बांकानागनपुर से पाल्हरी बद्दाढाना और टिघरा के लिए बनने वाली सडक़ टेंडर के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी है। ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सडक़ का निर्माण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में निर्माण कम्पनी मुंगेर कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। विभागीय जानकारी अनुसार पांच साल पूर्व इस सडक़ के निर्माण के टेंडर हुए थे । कार्य पूर्ण होने की समय सीमा निकल जाने के बाद भी विभाग की कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने तक ही सीमित है।

Tender done five years ago, road still incomplete