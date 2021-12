मुफ्त वितरण के लिए आए खाद्यान्न की गुणवत्ता परखी

मोहखेड ब्लॉक में गरीब हितग्राहियों के लिए निशुल्क आए खाद्यान्न को समिति सदस्यों की निगरानी में ट्रक से उतारा गया। सदस्यों ने खाद्यान्न की गुणवत्ता जांची। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक श्रीराम ठाकरे, देवी सिंह भोमले, सरपंच वेबी मंदरे, सेवा सहकारी सोसायटी के प्रबंधक ,सेल्समेन व ग्रामीण मौजूद रहे।





छिन्दवाड़ा/ अम्बामाली . मोहखेड ब्लॉक में मुफ्त वितरण के लिए आए खाद्यान्न की गुणवत्ता समिति सदस्यों ने जांची। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र कुमरे के मार्गदर्शन में गरीब हितग्राहियों के लिए निशुल्क आए खाद्यान्न को निगरानी समिति सदस्यों की निगरानी में ट्रक से उतारा गया। सदस्यों ने खाद्यान्न की गुणवत्ता परखी । इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक श्रीराम ठाकरे, देवी सिंह भोमले, सरपंच वेबी मंदरे, सेवा सहकारी सोसायटी के प्रबंधक ,सेल्समेन व ग्रामीण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि रविंद्र कुमरे द्वारा सेवा सहकारी सोसायटी का निरीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर तहसील मोहखेड़ से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर गठित निगरानी समिति के सदस्यों की वीडियो कॉफंं्रसिंग के माध्यम संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसमें समिति के अधिकारों, उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता जांचने, हमेशा गुणवत्ता युक्त राशन सामग्री प्राप्त करने, प्रत्येक माह सामाजिक लेखा परीक्षण , पात्रता अनुसार राशन के साथ साथ पीओएस से जारी होने वाली रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करने जैसे विषयों की जानकारी दी गई। आपूर्ति अधिकारी रविंद्र कुमरे के अनुसार जनवरी 2022 का राशन प्राप्त कर रही उचित मूल्य दुकानों मउ,तारा,जूनापानी व लावाघोघरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को देखते हुए नगर परिषद बिछुआ ने शनिवार को श्रमदान अभियान का आयोजन किया। इसमें नागरिक सहित स्कूल बच्चे ,कर्मचारी शामिल हुए। सभी से नगर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करने को कहा गया। नगर परिषद के सीएमओ अजय ठाकरे वे समस्त सफाई कर्मी ,बच्चों व स्वच्छता ग्राहियों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

Tested the quality of food grains that came for free distribution