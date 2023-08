ठाकुर समाज करेगा जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद

नगर के श्रीराम मंदिर परिसर में ठाकुर समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। समाज के युवा जरूरत मंद बच्चों के शिक्षा सामग्री, यूनिफार्म आदि का खर्च उठाएंगे। प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया ऐसे बच्चों का चयन कर उनके घर आवश्यक शिक्षा सामग्री भेजी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक कमलेश शाह प्रतिवर्ष 21000 की राशि देने की घोषणा की। राजपूत समाज जबलपुर ने 5100 रुपए और राजपूत समाज भोपाल ने 5100 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की।

Thakur Samaj will help in the education of needy children