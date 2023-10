सलाह आई काम, दंपती में हुआ समझौता

Submitted by:

परिवार परामर्श केन्द्र में दो प्रकरणों की सुनवाई की गई। एक प्रकरण में समझौता हो गया और दूसरे प्रकरण में अगली पेशी दी गई। एक मामले में पत्नी ने आरोप लगाया कि पति साथ में नहीं रहता, शराब पीता है और मारपीट करता है। पति का कहना है वह अन्यत्र काम पर जाता है। दोनों को समझाइश दी गई।

The advice worked, the couple reached an agreement