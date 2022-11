मुआवजे की रकम तो खर्च हो जाएगी, नहीं देंगे खेत

पांढुर्ना क्षेत्र के दुधा में प्रस्तावित जलाशय निर्माण के लिए किसान अपने खेत देने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि हमारी रोजीरोटी खेती पर निर्भर है। यदि शासन-प्रशासन खेत ले लेगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे । उन्होंने कहा जो मुआवजा राशि दी जा रही है । वह भी एक समय बाद खर्च हो जाएगी। हम अपने खेत किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

The amount of compensation will be spent, will not give the farm