छिन्दवाड़ा/सौंसर. महंगाई से त्रस्त आम आदमी को तीन- तीन, चार-चार हजार राशि के बिजली के बिल प्रतिमाह मिल रहे हैं। टीम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सौंसर को बढे हुए बिजली के बिल की राशि कम करने के लिए ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर बिजली बिलों की होली जलाकर धरना प्रदर्शन चेतावनी दी।

The amount of electricity bill is heavy on the pocket