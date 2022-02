बूथ विस्तार योजना का जवाब घर-घर चलो अभियान

भाजपा की बूथ विस्तार योजना पर कांग्रेस भी गांवों में घर -घर जाकर दस्तक देगी। कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की 15 माह की उपलब्धियां गिनाने के लिए मंगलवार से अभियान की शुरुआत करेंगे। घर-घर जाकर मतदाताओं से रुबरु होंगे। उनकी सुनेंगे, अपनी बताएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाश ने जो विकास कार्य शुरु किए उन्हें भाजपा ने रोक दिया। या फिर उनके बजट में भारी कटौती कर दी। शुरूआत ग्राम मोरडोंगरी से होगी। एक माह अभियान चलेगा।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना.भाजपा की बूथ विस्तार योजना पर कांग्रेस भी गांवों में घर -घर जाकर दस्तक देगी। कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की 15 माह की उपलब्धियां गिनाने के लिए मंगलवार से अभियान की शुरुआत करेंगे। घर-घर जाकर मतदाताओं से रुबरु होंगे। उनकी सुनेंगे, अपनी बताएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाश ने जो विकास कार्य शुरु किए उन्हें भाजपा ने रोक दिया। या फिर उनके बजट में भारी कटौती कर दी। शुरूआत ग्राम मोरडोंगरी से होगी। एक माह अभियान चलेगा।इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों को अभियान की सफ लता की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में अध्यक्ष विश्वास कांबे, पर्यवेक्षक गोविंद राय, विधायक निलेश उईके, पूर्व विधायक जतन उईके, सुनिल बुधराजा व पदाधिकारी उपस्थित थे।इसी तरह परासिया कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में घर -घर चलो अभियान की जानकारी दी गई। मंगलवार सुबह 11 बजे सिद्धेश्वरी मंदिर से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि अभियान की शुरुआत करेंगे। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया देश एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों की अकर्मण्यता एवं जनविरोधी नीतियों ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता फैल रही है। इस विषय को लेकर कांग्रेस प्रदेश में घर- घर चलो अभियान चला रही है।कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे। उमरानाला में कांग्रेस के घर चलो, घर -घर चलो अभियान की शुरुआत मंगलवार दोपहर 12 बजे विधायक कार्यालय में सभा के साथ होगी। कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों व उपलब्धियों को बताएंगे।इस दौरान विधायक विजय चौरे, पर्यवेक्षक विजय चौधरी सहित मोहखेड़ ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

The answer to the booth expansion plan is the door-to-door campaign