मुगलकालीन बावड़ी की सुधरेगी सूरत

बड़चिचोली. ग्राम की फरीद वाटिका स्थित मुगलकालीन बावली का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। उपेक्षा की शिकार बावली के सम्बंध में पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया। दरबार कमेटी के उपाध्यक्ष नूर मोहम्मद ने भी इस सम्बन्ध में प्रशासन से मांग की थी। जनपद पंचायत पांढुर्ना के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत बावली का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।

The appearance of the Mughal-era stepwell will improve