दो साल से दबा कर बैठे मुआवजे का बैंक को अब करना होगा भुगतान

खरीफ फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि अब जिले के ४९९ किसानों खातों में पहुंचेगी। दो साल से क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसान कृषि विभाग, राजस्व विभाग सहित जिला सहकारी बैंक के चक्कर काटकर थक चुके थे। तीनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ।

The bank will now have to pay the compensation that has been sitting for two years.