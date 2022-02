लाखों की चारदीवारी एक साल में ही धराशायी

मोहगांव के हेटीनाला खेल मैदान की चारदीवारी एक साल भी नहीं टिकी और धराशायी हो गई। नागरिकों और पार्षदों ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके बाद भी प्रशासन ने इसके लिए आज तक किसी की न तो जिम्मेदारी तय की है और न जांच कराई है। चार साल पहले नगर परिषद ने15 लाख से अधिक राशि से खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण कराया था। काम की गुणवत्ता की हकीकत उसी साल खुल गई जब बारिश के कारण चारदीवारी का आधा हिस्सा ढह गया।

छिन्दवाड़ा/ मोहगांव. नगर के हेटीनाला खेल मैदान की चारदीवारी एक साल भी नहीं टिकी और धराशायी हो गई। नागरिकों और पार्षदों ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके बाद भी प्रशासन ने इसके लिए आज तक किसी की न तो जिम्मेदारी तय की है और न जांच कराई है। मिली जानकारी के अनुसार चार साल पहले नगर परिषद ने १५ लाख से अधिक राशि से खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण कराया था। काम की गुणवत्ता की हकीकत उसी साल खुल गई जब बारिश के कारण चारदीवारी का आधा हिस्सा ढह गया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने की मांग की पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुधीर शेंडे ने बताया खेल मैदान की घटिया चारदीवार के निर्माण में अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत है। दीवार एक साल भी नहीं टिक सकी। चार साल से इस मामले में किसी पर कार्रवाई भी नहीं हुई है। पार्षद संजय तुमडाम का कहना है कि नगर परिषद में जब पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे संभव है। लोग काम से परिषद जाते हैं पर निराश लौटना पड़ता है। पार्षद कांतिलाल पराडकर का कहना है कि परिषद के अधिकारी धराशायी चारदीवारी को संज्ञान में नहीं ले रहे। इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है। इसकी जांच होनी चाहिए। कई बार नागरिक प्रशासन से जांच कराने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।

The boundary wall of lakhs collapsed in a year