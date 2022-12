चार साल से ढही पड़ी है लाखों की चारदीवारी

नगर के वार्ड 4 में खेल मैदान में 5 साल पहले लाखों की लागत से चारदीवारी का निर्माण एक साल भी नहीं टिक सका। पहली ही बारिश में आधे से अधिक दीवार धराशायी हो गई । दीवार की आज तक सुध नहीं ली गई है ।शनिवार को कांग्रेस पार्षद धीरज माहेश्वरी, नितिन ढोबले, वाहिद कुरैशी, सीमा पालीवाल ने खेल मैदान पहुंच कर जायजा लिया। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।

The boundary wall worth lakhs has collapsed since four years