जनपद सदस्यों को नहीं बताई जा रही बजट राशि

जनपद पंचायत में स्थायी मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं होने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। जनपद सदस्यों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड रहा है। 6 माह से जनपद सदस्यों की समीक्षा बैठक नहीं हुई है। 15 वें वित्त आयोग की शासन से जारी राशि की जानकारी तक जनपद सदस्यों को नहीं है।

The budget amount is not being told to the district members