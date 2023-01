दबंगों ने सरकारी बोर का काम रुकवाया

ग्राम पंचायत पत्थर कटी में पीएचई विभाग की ओर से मंजूर बोरवेल का काम शुरू नहीं होने दिया जा रहा। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि इससे हमारे बोर का पानी सूख जाएगा। काम शुरू नहीं होने देने से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को अमरवाड़ा थाने में उप निरीक्षक आरपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी।

The bullies stopped the work of the government bore