छह माह के कार्यकाल के लिए होगा उपचुनाव

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना .शहर के मेघनाथ वार्ड (12) में उपचुनाव को लेकर दावेदार सक्रिय हो गए हैं। हालांकि नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह ही बचा है। इन चंद महीनों के लिए पार्षद चुना जाएगा। पार्षद लक्ष्मण धुर्वे के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा व कांग्रेस अपने उम्मीद्वारों को मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। प्रशासन आचार संहिता का पालन कराते हुए तैयारियों में जुट गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 18 फरवरी दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किए जाने हैं। 19 फरवरी को जांच की जाएगी। 21 को नाम वापसी की तारीख है । अगले माह 6 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान व 9 मार्च को मतगणना होगी। मांग:अंबिका चौक में वर्ष 2018 में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमिपूजन तो हो गया पर प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध ली है। शिव सेना और शहर के धार्मिक संगठनों में नाराजगी जताते हुए जल्द प्रतिमा स्थापना की मांग की है। सोमवार को विशाल जामसांवली पदयात्रा समिति के सदस्यों ने शिवाजी महाराज के जयजय कार करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने जल्द ही अंबिका चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। युवाओं का कहना था कि जब भूमिपूजन कर दिया तो प्रतिमा स्थापना में इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है। यह नगरपालिका प्रशासन को सोचना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज गुडधे, हरिश गायधने, दुर्गेश उईके, जयेश भादे, भूपेन्द्र चौधरी, महेन्द्र खवसे, क्षितिज धकिते ने एसडीएम आरआर पांडे को बताया कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए नपा ने प्रस्ताव भी लिया लेकिन बाद में प्रयास नहीं किए गए।

