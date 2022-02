पीपल पर कुल्हाड़ी चलाने के मामले ने तूल पकड़ा

मोरडोंगरी में 200 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को काटने की कोशिश पर लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। पीपल के तने का एक हिस्सा काट देने से लोगों में रोष है। गांव के एक शख्स ने इसे काटने का प्रयास किया था । सोमवार को सरपंच शालू सुधाकर बागड़े और पंचों ने एसडीएम आरआर पांडे को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि जब भी गांव में दही लाही होती है । शुरुआत इसी पीपल के पेड़ की पूजा से की जाती है। इसे काटने की कोशिश से गांव वालों की आस्था का ठेस पहुंची है।

The case of using an ax on Peepal caught fire