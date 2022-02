द डार्क के कलाकार पहुंचे दमुआ

वेब सीरिज द डार्क के कलाकार सोमवार को दमुआ आए । कलाकारों एवं निर्देशक का इंदिरा चौक पर जनता ने स्वागत किया। निर्देशक जितेन्द्र सिंह गिल ने बताया कि वे छिन्दवाड़ा में फि ल्म प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे । इससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया वेब सीरिज करीब तीन माह बाद रिलीज हो जाएगी।

छिन्दवाड़ा/दमुआ .वेब सीरिज द डार्क के कलाकार सोमवार को दमुआ आए । वेब सीरिज के कलाकारों एवं निर्देशक का इंदिरा चौक पर नपा व जनता ने स्वागत किया। निर्देशक जितेन्द्र सिंह गिल ने बताया कि वे छिन्दवाड़ा में फि ल्म प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे । इससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया वेब सीरिज करीब तीन माह बाद रिलीज हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि द डार्क की अभिनेत्री फ रीदा सिद्दीकी दमुआ क्षेत्र की रहने वाली हैं। उन्होंने दमुआ सहित छिन्दवाड़ा जिले की जनता और नपा अध्यक्ष सुभाष गुलबाके का आभार जताया। इस मौके पर अभिनेता आसिफ खान, अभिषेक कटियाल, अभिनेता अमन वर्मा, पाथाखेड़ा क्षेत्र में जन्मी कलाकार ममता मनारिया,हर्षिता रोहिल्ला एवं स्वाति शर्मा ने भी शूटिंग के दौरान ते संस्मरण सुनाए। दिव्यांगों को मिले उपकरण: यहां के जनपद शिक्षा केन्द्र में विकास खंड के दिव्यांग विद्यार्थियों को उपकरण बांटे गए। भाजपा नेता आशीष ठाकुर की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में अलिस्को द्वारा ब्लॉक के 56 विद्यार्थियों को उपकरण प्रदान किए गए। इनमें ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, रालेटर, वैसाखी, श्रवण यंत्र, बेल स्लेट प्रदान की गई। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री दर्शन मिगलानी, ओपी जोशी, एमआई खान, सृष्टि शुक्ला,संदीप सिंह,कमल सजोनिया,एमआर सीअहमद खान मौजूद थे। संचालन राम दास खरे ने किया। इधर सौंसर सिविल अस्पताल में छत्तीसगढ़ की महिला रोगी के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता ने रक्तदान किया। मिली जानकारी के अनुसार महिला को रक्त की अत्यंत आवश्यकता थी। जानकारी मिलते ही मिशन के ब्लॉक अध्यक्ष अमित बंसोड व बुद्धेश्वर सहारे पहुंचे व रक्तदान किया।

