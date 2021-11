किसान सर्दी के बीच रात में सिंचाई करने को मजबूर हैं। इस समय बाघ का डर भी बना हुआ है । रात में सिंचाई करने में काफी खतरा बना रहता है । लिंगा में किसान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से बिजली शेड्यूल बदलने की मांग कर रहे हैं ।

The compulsion to irrigate amidst the fear of tiger in the cold night