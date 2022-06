पूरे सम्मान के साथ मायके से ले जाने की रखी शर्त

दम्पती में मामूली मनमुटाव को घर के ही एक सदस्य ने हवा दी तो पति ने पत्नी का मंगलसूत्र सहित सारे जेवर रख लिए और घर से जाने के लिए कह दिया। नाराज पत्नी भी मायके चली गई। मामला पुलिस परामर्श केंद्र में पहुंचा तो पति को बुलाया। समझाइश दी गई। पति मान गया।पत्नी ने शर्त रखी कि पति मंगलसूत्र व सारे जेवर पहना कर ले जाए तभी वह साथ जाएगी।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. दम्पती में मामूली मनमुटाव को घर के ही एक सदस्य ने हवा दी तो पति ने पत्नी का मंगलसूत्र सहित सारे जेवर रख लिए और घर से जाने के लिए कह दिया। नाराज पत्नी भी मायके चली गई। मामला पुलिस परामर्श केंद्र में पहुंचा तो पति को बुलाया। समझाइश दी गई। पति मान गया।पत्नी ने शर्त रखी कि पति मंगलसूत्र व सारे जेवर पहना कर ले जाए तभी वह साथ जाएगी। पति मान गए व दोनों राजी खुशी अपने घर रवाना हो गए। एक अन्य प्रकरण में पत्नी 10 महीने से अपने मायके में रह रही थी। कई बार बुलाने के बाद भी पति उसे लेने नहीं आता था। क्षुब्ध पत्नी ने परामर्श केंद्र की शरण ली। यहां दोनों को साथ बैठा कर बात कराई गई। दोनों साथ रहने के लिए राजी हो गए अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा, आहुति शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव एवं रश्मि राय ने दंपतियों को समझाया।एक अन्य प्रकरण में समझौते की संभावना ना होने पर पक्षकारों को न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी। शेष प्रकरणों में समझौते की संभावना प्रतीत होने पर पक्षकारों को समय दिया गया। इधर ग्राम धसनवाड़ा में जमीन विवाद में एक महिला ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग हरिदास व ब्रज कुमारी के बीच भूमि विवाद चल रहा है। हरिदास ने उससे जमीन से कब्जा हटाने को कहा तो ब्रज कुमारी ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी । सहायक उपनिरीक्षक सुधीर शर्मा ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। ग्राम खामी हीरा में पुलिस ने दिनेश को कच्ची महुआ की शराब बेचने की फिराक में घूमते दबोच लिया।आरोपी के पास से 6 लीटर कच्ची की शराब मिली है। ग्राम पिंडरई में सोमन पिता रामप्रसाद का ट्रैक्टर ट्रॉली के किराए को लेकर गांव के ही मस्तु और संतु का विवाद हो गया। दोनों ने सोमन के साथ मारपीट की। आरोपी भाई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

The condition of being taken from the maternal home with full respect