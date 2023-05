लिंगायत समाधि स्थल से खोद कर ठेकेदार ले गया 300 डंपर से ज्यादा मुरम

वीर शैव लिंगायत समाज की रूद्र भूमि ( समाधि स्थल ) से 300 से अधिक डंपर मुरम के अवैध खनन की शिकायत जनसुनवाई में की गई। शिकायत के बाद पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जांच की तो खुदाई की पुष्टि हुई। ढाई सौ साल पहले जुना पांढुर्ना की इस भूमि पर समाज के मृतकों को दफनाया जाता था। यहां कुछ लोगों की समाधि भी है। आरोप है कि ठेकेदार ने समाज को जानकारी दिए बिना ही खुदाई कर समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है।

The contractor took away more than 300 dumpers from the Lingayat mausoleum