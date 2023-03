रसोइयों के आंदोलन को कोटवारों का मिला साथ

मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता एवं आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की 27 मार्च को होने वाली हड़ताल का कोटवारों ने समर्थन करते हुए छिंदवाड़ा के प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। उमरेठ में शिवनारायण कोलारे की अध्यक्षता में हुई कोटवारों की बैठक में कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि सरकार रसोईयों, कोटवारों, आशा कार्यकर्ता के साथ अन्याय कर रही है।

The cooks' movement got the support of the Kotwars