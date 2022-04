सहकारी समिति ने स्कूल के लिए छोड़ी अपनी चार एकड़ जमीन

पांढुर्ना में सीएम राइज स्कूल के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्कृष्ट विद्यालय के समीप लोक सेवा विपणन सहकारी समिति ने अपनी लगभग चार एकड़ जमीन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी है। शासन ने विद्यालय निर्माण के लिए 28 करोड़ रू की राशि भी आवंटित कर दी है। हाल ही में दिल्ली से पहुंचे आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने जमीन की नापजोख कर विद्यालय निर्माण के लिए नक्शा तैयार किया । लगभग दो माह बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. सीएम राइज स्कूल के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्कृष्ट विद्यालय के समीप लोक सेवा विपणन सहकारी समिति ने अपनी लगभग चार एकड़ जमीन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दीहै। शासन ने विद्यालय निर्माण के लिए 28 करोड़ रू की राशि भी आवंटित कर दी है। हाल ही में दिल्ली से पहुंचे आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने जमीन की नापजोख कर विद्यालय निर्माण के लिए नक्शा तैयार किया । लगभग दो माह बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को लेकर समस्या थी जो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय बनने से हल हो गई। शहर के बीचोंबीच जमीन मिलने से विद्यार्थियों को सुविधा रहेगी। संकुल प्राचार्य वीपी. ठवले ने बताया आगामी महीनों में निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सीएम राइज विद्यालय के विद्यार्थियों को मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी। दूरदराज से विद्यालय आने जाने के लिए बस सुविधा होगी। सर्वसुविधायुक्त भवन में स्वीमिंग पूल भी होगा। प्राचार्य ठवले ने बताया कि केजी से लेकर हायर सेकंडरी तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। हॉस्टल व कोचिंग की सुविधा के प्रयास भी किए जा रहे है। परासिया को मिला एडीजे कोर्ट: परासिया व्यवहार न्यायालय परिसर में एडीजे कोर्ट में सोमवार से सुनवाई प्रारंभ हो गई है। अपर जिला न्यायालय की स्थापना के अवसर पर प्रथम न्यायाधीश समीक्षा सिंह ने पदभार ग्रहण किया। क्षेत्र के विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई के लिए अब छिंदवाड़ा नहीं जाना होगा। सुनवाई अब परासिया में होगी। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्याम साहू , पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने न्यायाधीश समीक्षा सिंह का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।गौरतलब है कि न्यायालय का भवन खिरसाडोह में बन रहा है।

The cooperative society left its four acres of land for the school